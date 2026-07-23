Россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции

Россияне пожаловались на грязное море в Кемере

Российские туристы пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

«Море забито пластиком», — говорится в видео. Кадры показывают застоявшуюся грязь, которая бьется о камни совсем недалеко от побережья с туристами.

Отдыхающие делятся, что с утра вода прозрачная, однако во второй половине дня в воде появляется мелкий пластик. «И такая ситуация вплоть до Мерсина», — сообщают они.

Ранее российские туристы пожаловались на нашествие клещей на турецких курортах. Это объясняется аномально холодной зимой в стране в 2026 году.