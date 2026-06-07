Российские туристы пожаловались на нашествие клещей на турецких курортах

Shot: Туристы из России пожаловались на нашествие клещей на газонах в Турции

Российские туристы пожаловались на нашествие клещей на пляжах в Турции из-за аномально холодной зимы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, Наталия (фамилия неизвестна) из Москвы едва не подхватила паразита в арендованном жилье.

Россиянка рассказала, что регулярно путешествует с котами. Так, в начале апреля она на три месяца прилетела в турецкий курортный город Махмутлар, расположенный в 12 километрах от Алании.

Там женщина сняла квартиру на первом этаже за 750 евро в месяц (63,6 тысячи рублей). При этом она постоянно выпускала животных во двор на прогулку. В результате кот принес на себе клещей. Наталья подчеркнула, что теперь внимательно осматривает четвероногих после прогулок по турецкому газону. Она подчеркнула, что за раз может обнаружить до 10 клещей.

Среди средств для нейтрализации паукообразных она использует уксус и капли от паразитов на холку для котов.

Ранее в июне россиянам рассказали о главных мерах защиты от клещей. В пресс-службе Роспотребнадзора посоветовали носить светлую одежду, а также заправлять брюки в носки или обувь.