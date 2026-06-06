Россиянам рассказали о главных мерах защиты от клещей

Роспотребнадзор: Закрытая одежда является одной из главных мер защиты от клещей

Главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь. При прогулках в парке с маленькими детьми следует переносить их на руках или пользоваться колясками. Передвигаться рекомендуется по центру дорожек.

«Каждые 15-20 минут старайтесь проводить самоосмотры. По возвращении домой еще раз внимательно осмотрите себя и близких», — указали в Роспотребнадзоре, напомнив, что наиболее эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Ранее стало известно, что с начала сезона более 176 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей. Исходя из количества обращений, сильнее всего клещи атаковали жителей Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областей.