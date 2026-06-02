08:49, 2 июня 2026

Россиян массово атаковали клещи

Роспотребнадзор: Более 176 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала сезона более 176 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей. О массовых жалобах на вредителей сообщает Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

«По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — рассказали в ведомстве.

Исходя из количества обращений, сильнее всего клещи атаковали жителей Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областей.

При этом прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 году сделали 2,7 миллиона россиян. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от худших последствий встречи с вредителем.

«В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных по КВЭ территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.

При обнаружении укуса клеща россиянам посоветовали обратиться к хирургу.

