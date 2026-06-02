Дэвис: Зеленский и Запад игнорируют реальность и обрекают Украину на страдания

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные спонсоры обрекают жителей республики на страдания. Об этом в соцсети X написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя удар по Киеву.

«Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания», — сообщил Дэвис.

В ночь на 2 июня российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

В ряде районов Киева после прилетов пропал свет. В украинской столице прогремело не менее восьми взрывов, мониторинговые ресурсы сообщали о работе систем противовоздушной обороны по ракетам типа «Калибр» и «Циркон». Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о возгораниях в ряде районов города, в том числе загорелось нежилое помещение на Подоле, а также автомобили на Оболони.

Ранее в подконтрольном Киеву Запорожье после ракетной атаки появилось зеленое зарево неизвестного происхождения.