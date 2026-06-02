11:20, 2 июня 2026

Россиянам назвали страны для пляжного отдыха с турами до 100 тысяч рублей

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российским туристам назвали страны для пляжного отдыха с турами до 100 тысяч рублей — самыми бюджетными оказались Абхазия и остров Хайнань в Китае. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рассматривались туры с перелетом на двоих и проживанием в четырехзвездочных отелях с завтраком. Тем не менее туристам даже в случае с Абхазией и Китаем советовали закладывать 110-150 тысяч рублей из-за того, что бюджетных предложений на июнь осталось совсем немного.

В 150 тысяч рублей можно уложиться при выборе еще семи направлений. Так, туры в тайскую Паттайю начинаются от 106 тысяч рублей на двоих, в Египет (Шарм-эш-Шейх) — от 108 тысяч рублей, в турецкий Кемер — от 133 тысяч рублей. От 135 тысяч придется заплатить за поездку на Шри-Ланку, в Иорданию и индийский Гоа. Путешествие во Вьетнам на двоих в июне будет стоить от 149 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году. Например, в июне можно взять пять дней отпуска — с 15 по 19 — и не работать десять дней — с 12 по 21.

