Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:49, 24 марта 2026

Россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году

Россиянам назвали способы продлить отпуск в мае и июне 2026 года
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Эксперт назвала россиянам простые способы продлить отпуск в 2026 году — это можно сделать в мае и июне. О том, как отдыхать дольше положенного, рассказала управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, можно рассмотреть отпуск в мае между государственными праздниками и календарными выходными — с 4 по 8 мая. В таком случае сотрудник не будет работать 11 дней — с 1 по 11 мая.

Еще одна лазейка нашлась в майском промежутке с 9 по 17 число: чтобы отдохнуть все девять дней, нужно будет оформить отпуск с 12 по 15 мая. В июне же можно взять пять дней отпуска — с 15 по 19 — и не работать десять дней — с 12 по 21. Аналогичную уловку можно использовать с 8 по 11 июня — тогда можно будет отдыхать с 6 по 14 число.

Ранее сообщалось, что самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами в 2026 году, помимо января, будут февраль и май. По его словам, в эти месяцы сотрудник может потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с зарплатой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok