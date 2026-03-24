Россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году

Россиянам назвали способы продлить отпуск в мае и июне 2026 года

Эксперт назвала россиянам простые способы продлить отпуск в 2026 году — это можно сделать в мае и июне. О том, как отдыхать дольше положенного, рассказала управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, можно рассмотреть отпуск в мае между государственными праздниками и календарными выходными — с 4 по 8 мая. В таком случае сотрудник не будет работать 11 дней — с 1 по 11 мая.

Еще одна лазейка нашлась в майском промежутке с 9 по 17 число: чтобы отдохнуть все девять дней, нужно будет оформить отпуск с 12 по 15 мая. В июне же можно взять пять дней отпуска — с 15 по 19 — и не работать десять дней — с 12 по 21. Аналогичную уловку можно использовать с 8 по 11 июня — тогда можно будет отдыхать с 6 по 14 число.

Ранее сообщалось, что самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами в 2026 году, помимо января, будут февраль и май. По его словам, в эти месяцы сотрудник может потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с зарплатой.