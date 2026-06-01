Занимавшихся заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов взяли под стражу

09:21, 1 июня 2026

Суд Москвы арестовал брокера «Инвестиционной палаты» Седушкина и Хандошко из Mind Money
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве с санкции суда взяли под стражу главу брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, которые занимались заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал их 29 мая по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что лондонская полиция арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами.

