Раскрыты подробности задержания ВМС Франции следовавшего из России танкера

Задержанный ВМС Франции танкер шел из Мурманска

Нефтяной танкер, задержанный Военно-морскими силами (ВМС) Франции в Атлантическом океане, следовал из Мурманска. Об этом сообщает Морская префектура по Атлантическому региону Французской Республики, соответствующее заявление опубликовано на ее сайте.

«31 мая 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, более чем в 400 морских милях к западу от крайней точки Бретани, в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска», — отмечается в тексте сообщения.

Уточняется, что на борт судна прибыла инспекционная группа, которая обвинила моряков в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву. На данный момент танкер сопровождается французским флотом к месту стоянки для проведения дальнейшей проверки. Авторы текста подчеркнули, что операция была проведена вместе с Великобританией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». На этом фоне сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность включения в санкционные списки порядка 20 судов, задействованных в якобы транспортировке российской нефти.