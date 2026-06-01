Россия
11:35, 1 июня 2026

В России обозначили условие для переговоров фразой «когда украинский народ поднимется»

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России обозначили условие для проведения переговоров по украинскому конфликту. По мнению зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, диалог может пройти успешно, «когда украинский народ поднимется и разберется с президентом Владимиром Зеленским», передает «Газета.Ru».

Российский сенатор заявил, что на данный момент переговоры стоят на паузе, поскольку Зеленский их вести не намерен и ожидает, что президент США Дональд Трамп и его партия проиграют промежуточные выборы в Конгресс, а тогда американцы вернутся к прямой поддержке Украины. «Наш президент всегда готов к переговорам, но Украина этого не желает», — подчеркнул Джабаров.

По его мнению, рано или поздно с Зеленским «разберется население Украины», потому что те потери, которые несет страна «станут такими, что украинский народ поднимется». После этого, считает Джабаров, будет возможен переговорный процесс в политико-дипломатическом русле.

Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о специальной военной операции, переговорах с Украиной, Европейским союзом и угрозах в адрес России. Глава государства заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию на Украине, добавив, что некоторые контакты сохраняются. «Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», — говорил он.

