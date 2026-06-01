Россиянин отвесил пощечину и угрожал игравшему с друзьями на заброшке школьнику

В Полевском мужчина отвесил пощечину и угрожал игравшему на заброшке школьнику

В городе Полевской Свердловской области мужчина отвесил пощечину и угрожал школьнику, который играл вместе с друзьями на территории заброшенного здания на улице Челюскинцев. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Россиянин утверждал, что 13-летний подросток якобы сломал одну из стен в здании. Агрессор позвонил матери учащегося, он представился владельцем здания.

Женщина рассказала, что когда прибежала на место, ее сын был очень напуган. «Мой ребенок в истерике, ничего толком сказать не мог. Двое мужчин начали давить на меня, повышать голос. Один сказал, что он хозяин здания, второй — что он какой-то главный в полиции, и им вообще ничего не будет. Начали говорить, что мой ребенок сломал стену из блоков и что я должна им деньги. Я отказалась, после чего последовали слова: "Мы подадим в суд"», — поделилась жительница Полевского.

Происшествием заинтересовались в полиции. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Лисках Воронежской области похитили ребенка с пляжа и заперли его в квартире.