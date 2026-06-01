В российском регионе собака растерзала тронувшего ее миску ребенка

В Приморье домашняя собака растерзала тронувшего ее миску полуторагодовалого ребенка

В селе Барано-Оренбургское в Приморском крае домашняя собака растерзала полуторагодовалого ребенка, тронувшего ее миску. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В российском ведомстве отметили, что мальчик воспитывался в многодетной семье. Предположительно, в день трагедии он находился во дворе вместе со старшей сестрой. Он дотронулся до миски с едой сторожевой овчарки.

Прибывшие медики не смогли спасти мальчика. Его родителям начали оказывать помощь психологи.

До этого сообщалось, что в Иркутской области бродячие собаки загрызли 61-летнего мужчину. Разогнать животных удалось лишь приехавшим сотрудникам полиции. Для этого им пришлось открыть огонь на поражение.

Еще раньше в Красноярском крае собаки растерзали ребенка. После этого его семью затравили в сети зоозащитники.