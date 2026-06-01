Россиянам назвали способ возместить ущерб из-за залива квартиры

Россиянам назвали порядок действий при заливе квартиры со стороны соседа

При заливе квартиры со стороны соседа россияне могут рассчитывать на компенсацию ущерба. О том, что делать сразу после аварии и как получить деньги за ремонт, «Ленте.ру» рассказал руководитель отдела правового сопровождения девелоперских проектов «Сити21» Иван Ляхов.

Первым делом при потопе необходимо его остановить и обеспечить безопасность. Рекомендуется вызвать аварийную службу или сотрудников управляющей компании (УК). Также можно обратиться в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) или позвонить по номеру 112. Следует обесточить помещение и перекрыть воду.

Далее следует подняться к соседям сверху и попросить их проверить сантехнику. Если соседей нет дома или они не открывают, следует вызвать аварийную службу.

Важно зафиксировать факт залива. Без официального акта доказать факт залива в суде будет крайне сложно. Эксперт советует вызвать представителя УК и попросить составить акт о заливе. В документе должны быть указаны дата и время залива, предполагаемая причина, а также полный и подробный перечень повреждений. Важно перечислить все: на сколько квадратных метров разошелся натяжной потолок, какие обои и в какой комнате отошли от стен, сколько плиток в ванной треснуло. Если УК затягивает с осмотром или отказывается составлять акт, его можно подготовить самостоятельно. Для этого следует пригласить двух любых соседей, чтобы они выступили понятыми и подписали документ.

Важным шагом является определение виновника. Ущерб по закону обязан возместить тот, по чьей вине произошел залив. Это может быть сосед сверху, если прорвало шланг стиральной машины, лопнул радиатор отопления или фильтр в его квартире, или он забыл закрыть кран. По общему правилу, ответственность за состояние внутриквартирного оборудования лежит на собственнике. УК виновата, если авария произошла из-за ненадлежащего состояния общего имущества дома: прорвало стояк или прохудилась крыша. В этом случае УК обязана возместить ущерб, даже если ремонт стояка делала сторонняя подрядная организация.

Рекомендуется определить сумму убытков. Ее можно рассчитать самостоятельно, чего будет достаточно для урегулирования ситуации с лояльными соседями. Если виновник происшествия не готов брать ответственность, ущерб лучше оценить с помощью независимой экспертизы. Эксперт советует обратиться к независимому оценщику для заключения договора о проведении оценки имущественного вреда.

Следует не позднее чем за три дня до осмотра сообщить виновнику потопа о дате и времени осмотра квартиры оценщиком письмом с уведомлением или иным способом, который можно подтвердить документально.

Далее следует заняться досудебным урегулированием. Начать следует с разговора: возможно, сосед готов оплатить ремонт, чтобы не доводить дело до суда. «Составьте письменную досудебную претензию. Согласие виновного лица на добровольное возмещение вреда необходимо отразить в письменном соглашении, в котором также следует оговорить размер, порядок и сроки возмещения и указать ответственность сторон за нарушения обязательств по соглашению», — советует специалист.

Если мирно договориться не удалось, рекомендуется обращаться в суд. Иск будет предъявляться виновнику (соседу или УК). К исковому заявлению необходимо приложить акт о заливе от УК, заключение независимой экспертизы о стоимости ущерба, досудебную претензию (если она была), а также квитанции об оплате госпошлины и услуг эксперта.

