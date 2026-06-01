Уехавший в США комик-иноагент назвал Россию своим домом

15:27, 1 июня 2026

Уехавший в США комик Данила Поперечный назвал Россию своим домом
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в США, назвал Россию своим домом. Такое заявление он сделал в подкасте, опубликованном на YouTube.

«Я все еще стараюсь замечать в своей комедии, что происходит в России, потому что я все еще русский, это мой дом», — сказал Поперечный, общаясь с британским юмористом Дэниелом Слоссом.

Вместе с тем, по словам комика, он считает, что не имеет права указывать россиянам, как жить, поскольку он теперь пребывает за границей. Кроме того, юморист стал задумываться о том, чтобы затрагивать в своих шутках и американские реалии.

Ранее Поперечный заявил, что у него болит сердце за Россию. Поперечный заверил, что не хочет, чтобы на его родине было плохо.

Данила Поперечный и его жена, блогерша и модель Полина Чистякова рассказали, что переехали в США, в январе 2023 года. Они поселились в Лос-Анджелесе, так как в городе живут их друзья.

