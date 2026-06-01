La Stampa: В Брюсселе не восприняли всерьез требование принять Украину в ЕС в 2027 году

В Брюсселе не восприняли всерьез требование украинского лидера Владимира Зеленского принять Украину в Европейский союз (ЕС) в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

В материале отмечается, что дискуссия о возможном принятии Украины в объединение получила новый импульс после ухода Виктора Орбана с должности премьер-министра Венгрии. После его отставки стали более очевидными другие препятствия для членства Украины в объединении.

Одним из основных препятствий является несоответствие законодательства Украины стандартам Евросоюза. По данным издания, Киеву потребуется около десяти лет для завершения реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Ранее Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» объединения, не распространяя на Киев обязательство о взаимной обороне из Договора о Европейском союзе. Украинский лидер потребовал принять страну в ЕС в 2027 году, несмотря на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.