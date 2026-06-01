17:26, 1 июня 2026Экономика

Комариный апокалипсис обрушился на российский регион

В Алтайском крае началось нашествие комаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: olko1975 / Shutterstock / Fotodom

В селе Малая Шелковка в Алтайском крае началось нашествие комаров — жители жалуются на насекомых, которые массово атакуют людей и рогатый скот. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В сети появилось видео, на котором одну из местных жителей с ног до головы облепили тысячи комаров. Женщина вынуждена носить защитный костюм, в том числе закрывать лицо сеткой. На других кадрах показаны животные, на которых также сидят множество насекомых.

Жителям приходится бороться с комарами различными способами, в том числе репеллентами и покосом травы. Однако все принимаемые меры защиты дают слабый эффект.

Ранее сообщалось, что в мае продажи средств защиты от насекомых в России выросли на 80 процентов год к году. За указанный период спрос на репелленты от клещей увеличился на 35 процентов, а от комаров — вдвое.

