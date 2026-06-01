Ограбленный в Париже российский блогер объяснил желание скупать сумки

Ограбленный в Париже блогер Игорь Синяк скупает сумки из-за радости

Российский блогер Игорь Синяк, квартиру которого ограбили в начале 2026 года, объяснил желание скупать роскошные сумки. На эту тему он поговорил с Ксенией Собчак.

Живущий в Париже инфлюэнсер признался, что каждый месяц обычно покупает несколько сумок, однако изделия люксового бренда Hermes — не больше одного в месяц. В ответ на это Собчак высказала теорию психологов, согласно которой люди приобретают роскошные вещи, чтобы справиться с психологическими проблемами.

«Ты покупаешь эту сумку, ты радуешься, ты в этот момент наслаждаешься», — отметил Синяк, согласившись с журналисткой, что таким образом он прорабатывает один из своих комплексов.

В детстве у меня не было денег — я из обычной семьи. Я наблюдал за всеми знаменитостями, мне хотелось роскошного образа жизни. А когда я наконец в нем, я не могу насытиться этим. И я не знаю, когда останавливаться, и нужно ли останавливаться. Может я пытаюсь доказать всем, что у меня получилось Игорь Синяк

Ранее также Игорь Синяк раскрыл подробности ограбления его квартиры в Париже. «Воров нашли. Сейчас я покажу фотографию просто. Мы были на опознании. (...) Двух, которые вломились [в квартиру], мы определили верно», — рассказал Синяк. Блогер добавил, что в участке полиция также показала ему записи с камер наблюдения, установленных рядом с его домом, на которых злоумышленники выбегают из квартиры и попутно роняют ворованные украшения. Он добавил, что украденные вещи ему не вернули.