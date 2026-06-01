Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

Блогер Синяк, которого ограбили в Париже, заявил, что полиция нашла преступников

Живущий в Париже российский блогер Игорь Синяк, квартиру которого обокрали в начале 2026 года, рассказал, что полиция нашла преступников. Новые подробности происшествия он раскрыл в интервью ведущей и журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Воров нашли. Сейчас я покажу фотографию просто. Мы были на опознании. (...) Двух, которые вломились [в квартиру], мы определили верно», — рассказал Синяк.

Блогер добавил, что в участке полиция также показала ему записи с камер наблюдения, установленных рядом с его домом, на которых злоумышленники выбегают из квартиры и попутно роняют ворованные украшения. Он добавил, что украденные вещи ему не вернули.

Ранее Синяк ответил на обвинение историка моды Александра Васильева в том, что его ограбили эскортники (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он назвал это утверждение ерундой.

В начале января стало известно, что Синяка ограбили. В его квартиру ворвались двое темнокожих мужчин. Один из преступников угрожал блогеру ножом, а второй выносил из его дома ценные вещи.