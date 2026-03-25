19:20, 25 марта 2026

Живущий в Париже блогер ответил на слова об «ограблении проститутками»

Мария Большакова

Живущий в Париже блогер Игорь Синяк, которого обокрали в январе, ответил на обвинения историка моды и бывшего ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Алекандра Васильева в том, что ценные вещи из его квартиры вынесли эскортники (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом написал в своем Telegram-канале.

«Он говорит, что меня обокрали какие-то проститутки, которых я вызывал. В общем, полный бред. Я не люблю молчать, когда меня обвиняют в какой-то, извините меня, *** [ерунде]. Когда люди говорят неправду, я всегда на это реагирую», — опроверг слова Васильева Синяк.

Блогер также назвал рассуждения историка моды непотребством и заявил, что Васильев распространяет о нем грязные слухи.

Ранее Васильев в видео на YouTube-канале друга Синяка, блогера Сергея Григорьева-Апполонова, известного как Grey Wiese, заявил, что не верит в версию Синяка о том, как его ограбили. По мнению историка моды, ценности из квартиры блогера вынесли «мальчики по вызову», которых тот пригласил к себе.

О том, что Синяка ограбили, стало известно в начале января. В квартиру блогера ворвались двое темнокожих мужчин. Уточнялось, что один из злоумышленников угрожал хозяину ножом, а второй вынес из его квартиры все ценные вещи.

    «Прислали цветы к днюхе». Россия ударила по объектам СБУ к годовщине создания ведомства. Что известно о «привете от ФСБ»?

    Туристка познакомилась с мужчиной в приложении, была изнасилована и снята на камеру

    Иран призвал Трампа понять одну вещь

    В российском городе поставят памятник Высоцкому

    Россияне массово рванули в Японию

    В Нидерландах нашли скелет легендарного мушкетера д’Артаньяна

    Сомнолог рассказал о главной опасности храпа

    В «Ахмате» высмеяли нападение на получавшего угрозы от Алаудинова помощника Вассермана

    Песков ответил на вопрос о новой должности Москальковой

    Возможность появления в России сети банкоматов без комиссий оценили

    Все новости
