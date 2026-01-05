Реклама

Популярного в России блогера ограбили в Париже

Блогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Популярного в РФ блогера Игоря Синяка ограбили в Париже. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Синяк рассказал в соцсетях, что в его дом ворвались двое темнокожих мужчин. По его словам, грабители за несколько секунд выломали дверь, после чего один из них приставил нож к его горлу, а второй в это время выносил из квартиры все драгоценности.

Синяк убежден, что нападение было спланированным, поскольку преступники точно знали, где лежат все ювелирные изделия. В данный момент в его доме работают полицейские.

Ранее блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что у него пытались украсть телефон в Барселоне во время новогодних праздников, которые он отмечал с семьей.

