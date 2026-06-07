Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:26, 7 июня 2026Спорт

Переживший остановку сердца футболист потерял сознание во время матча

Переживший остановку сердца футболист Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против национальной команды Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в Оденсе была оставлена во время второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан. Эриксен появился в стартовом составе. Его текущее состояние не уточняется.

12 июня 2021 года Эриксен потерял сознание во время матча против национальной команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем его госпитализировали. Как стало известно, датчанин пережил остановку сердца.

После этого спортсмену имплантировали кардиостимулятор. Он вернулся в футбол в январе 2022 года, подписав контракт с «Брентфорд», который в том же году сменил на «Манчестер Юнайтед».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оппозиция вышла в лидеры на парламентских выборах в Армении

    В ОБСЕ высказались о письме Зеленского Путину двумя словами

    Главный кот Великобритании сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит

    Американские военные оказались в замешательстве из-за одного решения Трампа

    Переживший остановку сердца футболист потерял сознание во время матча

    На Западе призвали признать провалы ВСУ

    Дрон ВСУ убил россиянку на глазах ее мужа

    В Иране пригрозили ударами по базам США и Израиля

    Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Хаменеи

    США захотели присоединить новую стратегически важную территорию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok