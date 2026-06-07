Переживший остановку сердца футболист потерял сознание во время матча

Переживший остановку сердца футболист Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против национальной команды Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в Оденсе была оставлена во время второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан. Эриксен появился в стартовом составе. Его текущее состояние не уточняется.

12 июня 2021 года Эриксен потерял сознание во время матча против национальной команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем его госпитализировали. Как стало известно, датчанин пережил остановку сердца.

После этого спортсмену имплантировали кардиостимулятор. Он вернулся в футбол в январе 2022 года, подписав контракт с «Брентфорд», который в том же году сменил на «Манчестер Юнайтед».

