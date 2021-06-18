Стало известно о состоянии Эриксена после операции на сердце

Стало известно о состоянии футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена после операции на сердце. Данные приводит La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортсмену имплантировали кардиостимулятор, и вскоре он должен быть выписан из больницы. Отмечается, что 29-летний футболист может вернуться в профессию, однако точное решение медики вынесут через несколько месяцев.

17 июня врач Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йенс Кляйнефельд, оказавший первую помощь Эриксену, рассказал о первых словах игрока после возвращения сознания. На вопрос «Ты с нами?» Эриксен ответил утвердительно, добавив, что ему всего 29 лет. По этой реплике Кляйнефельд понял, что мозг датского футболиста не пострадал.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Как стало известно позже, датчанин пережил остановку сердца.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



