Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча

В ходе матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии полузащитник Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Об этом сообщает ТАСС.

В концовке первого тайма встречи футболист упал на газон и не смог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Отмечается, что спортсмену оказывали экстренную помощь на поле в течение около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского «Интера», в составе сборной футболист провел 108 матчей и забил 36 мячей.