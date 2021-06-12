Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае победы сборной России на Евро

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Его слова в субботу, 12 июня, приводит «Спорт-Экспресс».

«Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!» — пообещал Боярский.

Актер признался, что ждет первого матча россиян на турнире с опаской и тревогой. По его мнению, Бельгия — одна из сильнейших команд мира, и ему сложно представить, что подопечные Станислава Черчесова справятся с соперником. Боярский добавил, что видел последние товарищеские матчи сборной России, и они не внушили ему оптимизма.

Сборная России стартует на чемпионате Европы 12 июня. В 22:00 по московскому времени на стадионе Санкт-Петербурга команда Черчесова сыграет против бельгийцев. Кроме них соперниками россиян по группе станут команды Дании и Финляндии.