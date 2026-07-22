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05:22, 22 июля 2026 (обновлено: 05:26, 22 июля 2026)Наука и техника

Врач объяснил опасность бесконтрольного приема магния

Врач Хвостов: Бесконтрольный прием магния может вызвать диарею и остановку сердца
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Магний в последние годы стал одним из самых востребованных безрецептурных средств для борьбы со стрессом и нормализации сна. Однако, как предупредил ТАСС заместитель директора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов, бесконтрольный прием этой добавки может быть опасен.

Специалист напомнил, что максимальная безопасная дозировка магния из добавок составляет 350 миллиграмм в сутки (не считая магния, поступающего с пищей). Превышение этой нормы, особенно при наличии почечной недостаточности, чревато серьезными последствиями.

Среди первых признаков передозировки — исчезновение сухожильных рефлексов и сонливость. Затем может развиться резкое падение давления и угнетение дыхания. При концентрации магния в крови выше пяти ммоль/литр возможна остановка сердца. У некоторых людей также возникает диарея.

Эксперт подчеркнул, что тяжесть симптомов напрямую зависит от состояния почек: чем хуже они работают, тем выше риск. Для здорового человека разовый прием большой дозы (например, 3000 миллиграмм) вряд ли вызовет токсические эффекты. Однако при почечной недостаточности уже 350 миллиграмм в сутки при регулярном употреблении могут привести к отравлению.

При легкой тошноте из-за переизбытка магния достаточно отменить добавку и пить больше воды — здоровые почки выведут излишек за сутки. В случае спутанности сознания или гипотонии необходима срочная медицинская помощь: в качестве антидота внутривенно вводят кальция глюконат. При почечной недостаточности даже незначительная передозировка требует врачебного наблюдения, а в тяжелых случаях — гемодиализа.

Ранее сообщалось, что добавки с магнием иногда помогают при борьбе с бессонницей. Этот минерал успокаивает чрезмерно активные нервы и расслабляет мышцы, что может ускорить засыпание.

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