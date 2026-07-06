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Забота о себе
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01:00, 6 июля 2026Забота о себе

Людям старше 50 лет посоветовали рабочие способы бороться с бессонницей

Врач Бхатиа: Жирная рыба и другие продукты с омега-3 помогают при бессоннице
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Врач Таз Бхатиа порекомендовала людям старше 50 лет рабочие способы борьбы с бессонницей. Ее советы приводит издание Women's World.

По мнению доктора, справиться с ней не так сложно. Основная трудность состоит лишь в том, что каждому нужно индивидуально подбирать подходящий именно ему способ борьбы с нарушениями сна. «Если вы весь день чувствуете себя как в тумане, возможно у вас апноэ во сне. Улучшить состояние помогают специальные приборы, которые может назначить врач», — отметила Бхатиа.

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Чтобы лучше спать, врач также посоветовала чаще есть жирную рыбу и другие продукты с омега-3. По ее словам, эти жирные кислоты помогают уменьшить воспаление. «Главное — по возможности избегайте обильных приемов пищи перед сном, так как это может помешать уснуть», — добавила она.

Кроме того, Бхатиа отметила, что наладить сон иногда помогают добавки с магнием. По ее словам, этот минерал успокаивает чрезмерно активные нервы и расслабляет мышцы, что может ускорить засыпание.

Ранее врач Эсмеральда Росио Мартин опровергла популярный миф о бессоннице. По ее словам, частые ночные пробуждения не всегда указывают на нарушения сна.

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