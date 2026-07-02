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Забота о себе
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01:00, 2 июля 2026Забота о себе

Опровергнут популярный миф о бессоннице

Врач Мартин: Ночные пробуждения не всегда указывают на бессонницу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock / Fotodom

Врач Эсмеральда Росио Мартин заявила, что частые ночные пробуждения не всегда указывают на бессонницу. Популярный миф она опровергла в разговоре с изданием El Periodico de España.

«Сон не представляет собой непрерывный цикл. Он организован в виде периодов, и между ними могут происходить короткие пробуждения. Большинство из них настолько короткие, что мы их даже не помним», — пояснила Мартин.

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Ночные пробуждения становятся проблемой только в том случае, если человек с трудом снова засыпает, подчеркнула врач. Кроме того, тревожным звоночком является возникновение усталости и нехватка сил с самого утра. Мартин добавила, что с возрастом сон становится более поверхностным и фрагментированным.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала главные причины участившихся жалоб на бессонницу. Одной из них, по ее словам, является кардинальное изменение образа жизни людей.

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