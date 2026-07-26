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05:47, 26 июля 2026Мир

Гатилов предупредил о возможности столкновения ядерных держав

Гатилов: Политика Европы грозит лобовым столкновением ядерных держав
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Политика стран Европы в сфере ядерного оружия несет опасность лобового столкновения ядерных держав, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Франция и Великобритания хотят нарастить ядерный потенциал, Лондон готов разместить американское ядерное оружие, а риторика Берлина о получении собственного ЯО вызывают серьезные опасения.

«Учитывая антироссийские лозунги, под которыми ведутся соответствующие военно-технические программы, растет опасность лобового столкновения ядерных держав», — предупредил он.

Ранее Гатилов рассказал, что Британия и Франция приступили к скрытному наращиванию ядерных арсеналов.

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