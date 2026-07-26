Гатилов предупредил о возможности столкновения ядерных держав

Гатилов: Политика Европы грозит лобовым столкновением ядерных держав

Политика стран Европы в сфере ядерного оружия несет опасность лобового столкновения ядерных держав, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Франция и Великобритания хотят нарастить ядерный потенциал, Лондон готов разместить американское ядерное оружие, а риторика Берлина о получении собственного ЯО вызывают серьезные опасения.

«Учитывая антироссийские лозунги, под которыми ведутся соответствующие военно-технические программы, растет опасность лобового столкновения ядерных держав», — предупредил он.

Ранее Гатилов рассказал, что Британия и Франция приступили к скрытному наращиванию ядерных арсеналов.