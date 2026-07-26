На Западе допустили отправку войск на Украину после одного события

Аналитик Меркурис допустил отправку войск на Украину Западом

После потери Киевом Славянска и Краматорска на Западе могут принять решение об отправке на Украину военных контингентов. Такую возможность допустил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если падет последняя украинская линия городов в Донбассе, (...) то после Славянска и Краматорска уже не останется другой линии городов, к которой можно было бы отступить. Дальше, по сути, до самого Днепра — открытая местность», — высказался он. По мнению эксперта, после этого события начнется паника, и в какой-то момент на Западе захотят отправить на Украину сухопутные войска.

При этом, убежден аналитик, подобное развитие событий приведет к катастрофе. «Конечно, как только вы вводите войска в зону боевых действий, они неизбежно окажутся в бою. (...) О последствиях даже думать невыносимо», — резюмировал он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Запад может пойти на усиление эскалации на Украине. По словам Дизена, в какой-то момент государства Североатлантического альянса «начнут паниковать» и предпримут попытку замедлить наступление Вооруженных сил (ВС) России.