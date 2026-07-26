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06:48, 26 июля 2026Бывший СССР

В Сумской области в июле более 30 мобилизованных солдат ВСУ умерли от небоевых потерь

В Сумской области в июле более 30 мобилизованных солдат ВСУ умерли от небоевых потерь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

За прошедший месяц более 30 мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) умерли в Сумской области от небоевых потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое в июле скончались свыше 30 насильно мобилизованных украинцев», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все они были предпенсионного возраста. По его информации, неофициальной причиной смерти солдат стали издевательства со стороны инструкторов из числа мотивированных националистов.

Ранее сообщалось, что примерно 1,3 миллиона человек задействованы в насильственной мобилизации на Украине. В это число входят сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), а также обычные и военные полицейские.

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