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05:48, 26 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины увидел британский и американский след в перестановках в ВСУ

Азаров: За перестановками в ВСУ стоят спецслужбы США и Великобритании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Globallookpress.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС увидел след британских и американских спецслужб в перестановках в ВСУ.

«Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг (президента Украины Владимира) Зеленского, его подвигли на такие решения прежде всего его кураторы», — заявил политик.

По его словам, лично президент США Дональд Трамп не вмешивался в назначение конкретно нового главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо его предшественника Александра Сырского, однако дал общую установку. Ее реализаций занимались спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании, уверен Азаров.

Ранее кандидат политических наук, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко заявил, что Драпатый может стать политическим конкурентом Зеленского.

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