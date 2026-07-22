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Из жизни
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05:30, 22 июля 2026Из жизни

Романтическое путешествие новобрачной закончилось взрывной диареей

В США женщина во время медового месяца заразилась паразитом, вызывающим диарею
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Public Health Image Library / Wikimedia

Медовый месяц в США закончился для молодой новобрачной заражением кишечным паразитом. Об этом сообщает WCVB.

Американка Гретхен Плюсс отправилась в романтическое путешествие в Йеллоустонский национальный парк. По словам женщины, через пару дней после приезда она стала мучиться от «взрывной диареи». Ей приходилось постоянно бегать в туалет.

В конце концов боль настолько усилилась, что женщина обратилась в больницу. Тогда-то и выяснилось, что она заразилась одноклеточным паразитом Cyclospora cayetanensis. Плюсс предполагает, что микроорганизм был в салате в сэндвиче, который она ела.

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Молодые супруги отметили, что хотя начало их совместной жизни оказалось не идеальным, они стараются сохранить позитивный настрой. «В наших клятвах было сказано "в болезни и здравии", так что мы просто начали пораньше», — пошутила Плюсс.

Ранее сообщалось, что 30-летняя фитнес-инфлюенсерша Лаура Виктория Гартиг получила смертельные травмы во время велосипедной прогулки в медовый месяц в Италии. Во время спуска с горы она лоб в лоб столкнулась с мотоциклистом.

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