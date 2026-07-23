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16:10, 23 июля 2026 (обновлено: 16:42, 23 июля 2026)Бывший СССР

Новый главком ВСУ назвал жителей Донбасса несознательными и «отрыжкой Советского Союза»

Новый главком ВСУ Драпатый назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый назвал жителей Донбасса несознательными и «жаждущими халявы». Об этом пишет РИА Новости.

Драпатый отметил, что в «плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания».

«Вот и имеем такой результат», — заявил главком ВСУ.

По его словам, весомая часть жителей Донбасса «жаждет халявы». Он назвал их «отрыжкой Советского Союза».

Также новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сделал резкое заявление о россиянах. Он заявил, что русская нация «не имеет право на существование», заявив о якобы ее нецивилизованности.

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