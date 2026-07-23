Россиянам напомнили о льготах на билеты на самолеты и поезда

Депутат Говырин: Некоторые россияне имеют право на бесплатный проезд до места отпуска

Российским туристам напомнили о льготах на билеты на самолеты и поезда до места отпуска. Об этом в беседе с Russia Today (RT) рассказал депутат Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Так, он отметил, что некоторые россияне имеют право на бесплатный проезд до места отпуска. «Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство», — рассказал Говырин.

Также в льготную категорию попадают сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, судебные приставы, пожарные федеральной противопожарной службы и таможенники. Им вместе с одним членом семьи положена оплата билетов один раз в год. «Условие для всех ведомств единое. Право дает служба на Севере, в приравненных и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в подразделениях в Уральском, Сибирском или Дальневосточном федеральном округе либо за рубежом», — подчеркнул депутат.

Кроме того, льгота предусмотрена для военных, служащих по контракту с такой же географией, а также судьям. Последние не ограничены территориальными условиями, также время в пути не засчитывается в срок отпуска. «Пенсионеры МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и таможни с выслугой 20 лет и более один раз в год получают компенсацию проезда к месту санаторно-курортного лечения в ведомственных здравницах», — заключил он.

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