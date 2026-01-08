Реклама

03:30, 8 января 2026Путешествия

Названы освобождающиеся от туристического налога категории россиян

Екатерина Щербакова
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Участники специальной военной операции на Украине, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, а также несовершеннолетние и еще несколько категорий граждан освобождены от уплаты туристического налога. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский.

От налога также освобождаются дети-инвалиды, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, и лица, размещающиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов. Не уплачивают налог и постоянные жители таких регионов.

Якубовский пояснил, что данный перечень установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе России и обязателен для применения на территории всей страны.

Сокращать на региональном или муниципальном уровне местные власти список не могут, а вот расширять, устанавливая дополнительные льготные категории или пониженные ставки, учитывая местную специфику — разрешено.

Туристический налог в России вводится исключительно по решению органов местного самоуправления или законами городов федерального значения.

Ранее стало известно о том, что с января 2026 года туристический налог ввели еще четыре российских города.

