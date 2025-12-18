Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:08, 18 декабря 2025Путешествия

Четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

Курск, Нижний Новгород, Тюмень и Самара введут туристический налог в 2026 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Четыре российских города: Курск, Нижний Новгород, Тюмень и Самара с 1 января 2026 года введут туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что введение отдельного налога позволит пополнить местные бюджеты и направить вырученные средства на развитие туристической отрасли. При этом каждый регион самостоятельно определит размер налога. В частности, в Нижнем Новгороде он составит два процента, а в Самаре — один процент.

«Нижний Новгород ежегодно принимает миллионы гостей, предлагая им разнообразные возможности. Если приезжающие будут также делать небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры, мы сможем реализовать ещё больше проектов для туристов», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергей Пляскин.

Ранее сообщалось, что Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск и другие крупные города России введут туристический налог в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok