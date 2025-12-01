Путешествия
14:55, 1 декабря 2025Путешествия

Власти российских городов решили ввести туристический сбор с 2026 года

Воронеж, Ижевск и другие города России введут туристический налог в 2026 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск и другие крупные города России введут туристический налог в 2026 году. Об этом сообщают Ведомости.

Городские думы нескольких городов, в том числе Самарской области и Курска, решили ввести туристический сбор в размере от одного (Самара и Тольятти) до двух процентов от налоговой базы, которая включает стоимость услуг по временному проживанию без НДС и составляет не менее 100 рублей в сутки.

Благодаря сбору власти Нижнего Новгорода планирует увеличить поступления в местный бюджет на 200 миллионов рублей, в Воронеже на 80 миллионов, а в Ижевске — на 34,5 миллиона. По словам политолога Ростислава Туровского налог на путешествия вводятся все большим количеством городских администраций «не от хорошей жизни». По мнению эксперта, отпугивать приезжих будет не сбор, а растущие цены на размещение.

Так, по данным Российского союза туриндустрии, в 2025 году на пике высокого сезона цены на проживание увеличились на 25 процентов в Архангельской, Костромской, Липецкой и Новгородской областях, а также в Мордовии и Ямало-Ненецком автономном округе. Во всех этих регионах, кроме Ямала, был введен налог для путешественников.

