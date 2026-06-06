Песков прокомментировал приезд американской делегации на ПМЭФ

Песков призвал не преувеличивать значение приезда американской делегации на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значения приезда американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Соответствующее заявление он сделал в интервью Медиакорпорации Китая.

«Приезд сюда американцев — это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда», — заявил он на полях ПМЭФ.

Песков отметил, что США увязывают все с урегулированием конфликта на Украине. «Американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, инвестиций, в области культуры и так далее и тому подобное. Мы считаем, что это ошибочный подход», — добавил он.

Когда США будут готовы к реальному восстановлению отношений, Россия ответит взаимностью, подчеркнул Песков.

Ранее председатель комиссии по изящным искусствам США, глава американской делегации на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший передал российскому лидеру Владимиру Путину привет от президента США Дональда Трампа.