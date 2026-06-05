Трамп и Путин обменялись приветами через главу делегации США на ПМЭФ

Глава делегации США на ПМЭФ Кук передал Путину привет от Трампа

Председатель комиссии по изящным искусствам США и глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Родни Мимс Кук-младший передал российскому лидеру Владимиру Путину привет от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга — президента Трампа», — заявил Кук.

Путин ответил аналогичным жестом, попросив представителя США передать привет главе Белого дома. «Спасибо за привет из Вашингтона, передавайте ответную шайбу президенту Трампу», — сказал глава государства.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за то, что он «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Президент России добавил, что относится к американскому коллеге с уважением, подчеркнув, что у них выстроены хорошие отношения.