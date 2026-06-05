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18:17, 5 июня 2026Мир

Путин поблагодарил Трампа за преподанный Зеленскому урок

Путин поблагодарил Трампа за то, что он отчитал Зеленского
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за то, что он «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все видели, как Дональд [Трамп] преподал урок Зеленскому (...) Благодарю его за эту работу, но есть еще над чем работать», — указал глава государства.

Путин также указал, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским. При этом он добавил, что относится к Трампу с уважением, и указал, что у них выстроены хорошие отношения.

Ранее Путин сказал, что бегло посмотрел письмо Зеленского во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеева. Он сообщил, что письмо ему дважды пытался показать пресс-секретарь Дмитрий Песков: первый раз — 4 июня, второй раз — днем 5 июня.

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