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18:13, 5 июня 2026Бывший СССР

Путин сделал заявление о письме Зеленского

Путин сказал, что бегло посмотрел письмо Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент России Владимир Путин сказал, что бегло посмотрел письмо украинского лидера Владимира Зеленского во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеева. Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин сообщил, что письмо ему два раза попытался показать пресс-секретарь Дмитрий Песков. Первый раз — 4 июня. Второй — днем 5 июня.

«Мне вчера еще мой пресс-секретарь Песков показал это письмо, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой и призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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