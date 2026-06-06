Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:55, 6 июня 2026Интернет и СМИ

В Германии обвинили Зеленского в пропаганде из-за письма Путину

Junge Welt: Зеленский выдвинул в письме Путину ряд недопустимых требований
Мария Винар

Фото: Yves Herman / Reuters

Журналисты Junge Welt раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского из-за письма президенту России Владимиру Путину. Материал опубликован на сайте газеты, издаваемой в Германии.

Авторы публикации считают, что Зеленский выдвинул ряд недопустимых требований к завершению конфликта. Так, в пример они привели участие Евросоюза, который, по их мнению, ничего не сделал конструктивного для поиска путей окончания боевых действий. «К тому же глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступила с совершенно оторванными от реальности максималистскими требованиями, которые не ведут к поражению России, а фактически исходят из того, что оно уже состоялось», — отмечается в статье.

Основываясь на этом, журналисты обвинили политика в пропаганде. «Все это делает весьма вероятным предположение, что Зеленскому в очередной раз важнее пропаганда, чем мир», — подчеркнули авторы.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его обиженным ребенком из-за письма Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

    Шеф Пентагона заявил о захвативших Европу опасных идеологиях

    Посол Азербайджана заявил о нереализованном потенциале торговли с Россией

    Заявления Трампа о присоединении Венесуэлы разоблачили

    Глава «Газпром-медиа» назвал три главных качества россиян

    Швыдкой раскрыл детали визита главы делегации США на ПМЭФ

    У Хасбика угнали машину

    Чемпионка «Ролан Гаррос» Андреева установила рекорд среди россиян

    В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга

    В Абхазии рассказали об обстановке на границе с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok