Junge Welt: Зеленский выдвинул в письме Путину ряд недопустимых требований

Журналисты Junge Welt раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского из-за письма президенту России Владимиру Путину. Материал опубликован на сайте газеты, издаваемой в Германии.

Авторы публикации считают, что Зеленский выдвинул ряд недопустимых требований к завершению конфликта. Так, в пример они привели участие Евросоюза, который, по их мнению, ничего не сделал конструктивного для поиска путей окончания боевых действий. «К тому же глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступила с совершенно оторванными от реальности максималистскими требованиями, которые не ведут к поражению России, а фактически исходят из того, что оно уже состоялось», — отмечается в статье.

Основываясь на этом, журналисты обвинили политика в пропаганде. «Все это делает весьма вероятным предположение, что Зеленскому в очередной раз важнее пропаганда, чем мир», — подчеркнули авторы.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его обиженным ребенком из-за письма Путину.