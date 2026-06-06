Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его обиженным ребенком из-за письма Путину

Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель резко раскритиковала его из-за письма Путину

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель резко раскритиковала его письмо президенту России Владимиру Путину. Размышлениями на данную тему она поделилась на странице в соцсети X.

По ее мнению, письмо Зеленского больше похоже на отрепетированное публичное заявление, чем на искреннюю попытку выйти на диалог. «Если бы цель действительно заключалась в том, чтобы положить конец войне и найти общий язык, она не была бы разыграна как показная риторика, явно составленная для публики», — объяснила Мендель.

Она заявила, что настоящие лидеры откладывают свое эго в сторону и пытаются выслушать оппонента без попыток оскорбить. Вдобавок Мендель назвала Зеленского обиженным ребенком, который ставит личный имидж выше морального долга. «В конечном итоге мудрость кроется не в театральной силе, а в скромной отваге выбрать переговоры и сохранить жизни», — заключила она.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В послании говорилось, что он готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США.