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03:15, 21 июля 2026Россия

Песков рассказал об игре Путина в хоккей

Песков заявил, что Путин продолжает играть в хоккей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что из-за занятости российский лидер делает это нечасто.

Ранее Владимир Путин установил новый праздник — День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ глава государства подписал с целью популяризации и развития этого вида спорта в России.

До этого вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посоветовал россиянам брать пример с Владимира Путина ради спортивной формы. Он обратил внимание на то, что президент РФ каждое утро начинает с зарядки, а также играет в хоккей.

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