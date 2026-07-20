Путин установил в России новый праздник

Президент Путин установил в России День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря

Президент России Владимир Путин установил новый праздник — День хоккея. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Праздник будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, он введен в целях популяризации и развития данного вида спорта в стране. Указ главы государства об установлении Дня хоккея вступает в силу со дня его подписания.

В августе прошлого года председатель Правительства Михаил Мишустин ввел в России новый праздник — День артиста. С инициативой обратился председатель Союза театральных российских деятелей Владимир Машков, который предложил отмечать его 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского.