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14:37, 20 июля 2026Моя страна

Путин установил в России новый праздник

Президент Путин установил в России День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря
Мария Винар

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин установил новый праздник — День хоккея. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Праздник будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, он введен в целях популяризации и развития данного вида спорта в стране. Указ главы государства об установлении Дня хоккея вступает в силу со дня его подписания.

В августе прошлого года председатель Правительства Михаил Мишустин ввел в России новый праздник — День артиста. С инициативой обратился председатель Союза театральных российских деятелей Владимир Машков, который предложил отмечать его 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского.

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