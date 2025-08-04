В России предложили отмечать новый праздник

В России предложили отмечать 17 января День артиста

В России ввели новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правительства.

Отмечать праздник предложили 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского. С инициативой в Правительство обратился председатель Союза театральных российских деятелей Владимир Машков.

Документ, утверждающий дату, будет подготовлен в течение шести месяцев. 17 января станет праздником для артистов театра, кино и цирка. Кроме того, его будут отмечать музыканты и эстрадные исполнители.

Ранее в России предложили создать новый неофициальный праздник — День отельного лебедя, который будет отмечаться 22 июля.