Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:18, 4 августа 2025Моя страна

В России предложили отмечать новый праздник

В России предложили отмечать 17 января День артиста
Мария Винар

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

В России ввели новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правительства.

Отмечать праздник предложили 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского. С инициативой в Правительство обратился председатель Союза театральных российских деятелей Владимир Машков.

Документ, утверждающий дату, будет подготовлен в течение шести месяцев. 17 января станет праздником для артистов театра, кино и цирка. Кроме того, его будут отмечать музыканты и эстрадные исполнители.

Ранее в России предложили создать новый неофициальный праздник — День отельного лебедя, который будет отмечаться 22 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Михалков раскрыл способы разобщения российского и азербайджанского народов

    Нападение кубинца с ножом на российского спасателя попало на видео

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости