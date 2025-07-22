В России предложили отмечать новый праздник

Сервис «Отелло» предложил отмечать 22 июля День отельного лебедя

В России предложили создать новый неофициальный праздник — День отельного лебедя, который будет отмечаться 22 июля. С идеей внести его в календарь выступил сервис бронирования отелей «Отелло», об этом стало известно «Ленте.ру».

Отмечается, что авторы вдохновились лебедем из полотенец как символом заботы и приятных воспоминаний о путешествиях. «День отельного лебедя — новый забавный праздник, когда точно стоит пересмотреть фотографии из прошедших путешествий, поделиться с друзьями снимками милых фигурок из полотенец или попробовать самостоятельно их скрутить», — рассказали представители сервиса.

Авторы идеи выбрали дату 22 июля, так как это середина сезона летних отпусков, когда миллионы людей путешествуют. По данным сервиса, большинство россиян (98 процентов) отправляются в туристические поездки именно летом. Из них 48 процентов предпочитают короткие тур-поездки один-два раза в месяц, 38 процентов уезжают несколько раз за сезон, а 12 процентов — еженедельно.

Ранее специалисты этого же сервиса выяснили, что соотечественники полюбили короткие путешествия по стране. Летом 2025 года каждый второй россиянин (60 процентов) регулярно отправляется в мини-путешествие на один-три дня.

