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11:21, 17 июля 2025Моя страна

Россияне полюбили короткие путешествия по стране

Каждый второй россиянин летом регулярно отправляется в мини-путешествия
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россияне полюбили короткие путешествия по стране. Об этом свидетельствует исследование сервиса бронирования «Отелло» и «ЮMoney», данные есть у «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что летом 2025 года каждый второй россиянин (60 процентов) летом регулярно отправляется в мини-путешествие на 1-3 дня. В основном для этих целей туристы выбирают выходные.

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При этом 48 процентов из них совершают такие поездки 1-2 раза в месяц, а 12 процентов — почти еженедельно. Еще 38 процентов отправляются путешествовать хотя бы пару раз за сезон, и лишь 2 процента россиян практически не ездят в короткие поездки летом.

Половина опрошенных отметила, что больше всего в коротких путешествиях они тратят на бензин и оплату проезда, на втором месте — перекусы в дороге (45 процентов), а на третьем — кафе и рестораны (35 процентов). Для еще 30 процентов респондентов основная статья расходов — проживание.

В другом опросе россияне, которые регулярно путешествуют, раскрыли размер своих доходов. Зарплаты варьируются от 201 тысячи до 500 тысяч рублей.

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