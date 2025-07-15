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19:09, 15 июля 2025Моя страна

Раскрыт размер дохода регулярно путешествующих россиян

«Банки.ру»: Регулярно путешествуют россияне с доходом от 200 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» раскрыли размер дохода россиян, которым удается регулярно путешествовать. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что к такой категории относятся соотечественники с зарплатой от 201 до 500 тысяч рублей. По данным источника, таких в России семь процентов. При этом среди путешествующих больше тех (47 процентов), кто предпочитает поездки по родной стране. За границу выезжают лишь 10 процентов.

Кроме того, аналитики узнали, что путешествующие только по России туристы чаще всего выбирают отдых на Черноморском побережье (43 процента), познавательный туризм по городам страны (42 процента) и поездки в Москву и Санкт-Петербург (30 процентов).

Отмечается, что в опросе приняло участие почти одинаковое количество мужчин и женщин (49 и 51 процент, соответственно). Доля респондентов в возрасте 46-60 лет составила 39 процентов, старше 60 лет — 29 процентов, в возрасте 31-45 лет — 21 процент и в возрасте до 30 лет — 10 процентов. Большая часть опрошенных родом из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее было раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян. Опрос показал, что каждый двадцатый соотечественник полностью оплачивает поездки близким.

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