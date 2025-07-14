Раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян

«Купибилет»: Каждый двадцатый россиянин полностью оплачивает отпуск родителям

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» раскрыли число россиян, которые помогают своим родителям с расходами на отпуск. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что каждый двадцатый соотечественник полностью оплачивает поездки родителям. Кроме того, треть респондентов (32 процента) признались, что хотели бы сделать такой подарок, но пока не могут, 42 процента — что не планируют финансировать родительский отпуск и еще 5 процентов — что пользуются поддержкой близких сами.

По данным источника, отправляют родителей в поездки 24 процента россиян с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей, 22 процента — с доходом от 100 до 150 тысяч рублей и 25 процентов — с доходом от 150 до 200 тысяч рублей. Наиболее редки подобные подарки среди специалистов с доходом выше 300 тысяч рублей — их делают только 4 процента респондентов.

Специалисты также выяснили, что россияне чаще всего отправляют родителей в путешествия по родной стране. В топе самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломна и Кострома.

Ранее аналитики этого же сервиса раскрыли бюджет на летний отдых россиян. Выяснилось, что 29 процентов соотечественников планируют потратить на него от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

